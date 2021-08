அதிமுகவினர் வெளிநடப்பு...‘எங்கப்பன் குதிருக்குள் இல்லை’ என்பதுபோல் உள்ளது...ஸ்டாலின் விமர்சனம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மடியில் கனம் இருந்தால் தான் வழியில் பயம் இருக்கும். அதிமுகவினர் எங்க அப்பன் குதருக்குள் இல்லை என்பது போல செயல்படுவதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். கொடநாடு கொலை,கொள்ளை வழக்கினை மீண்டும் விசாரிப்பதற்கு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளிநடப்பு செய்த அதிமுகவினர் இரண்டு நாட்கள் பேரவை கூட்டத்தொடரை புறக்கணிக்கப்போவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதில் தொடர்பு உள்ளதாக முக்கிய குற்றவாளி சயான் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சூழலில் சட்டசபையில் பொது நிதி நிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண் நிதி நிலை அறிக்கை மீதான மூன்றாம் நாள் விவாதம் தொடங்கியது.

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய 7 பேர் கொண்ட குழு.. தமிழக அரசு உத்தரவு

அதிமுக உறுப்பினர்கள் சட்டசபைக்கு வரும்போதே கறுப்பு பேட்ச் அணிந்து வந்தனர். சட்டசபையில் இன்று கொடநாடு வழக்கு விவகாரம் புயலைக்கிளப்பியது. கொடநாடு எஸ்டேட் விவகாரம் குறித்து கூச்சலிட்ட அதிமுகவினர் பொய் வழக்கு போடும் திமுக அரசை கண்டிக்கிறோம்' என்று எழுதப்பட்ட வாசகங்களுடன் அதிமுக உறுப்பினர்கள் சட்டசபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

English summary

AIADMK MLAs have walked out in protest of the re-investigation of the Kodanadu murder and robbery case. AIADMK legislators chanted against the DMK government and said they would boycott the two-day assembly session today and tomorrow.