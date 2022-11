ஆயிரம் அரிதாரங்கள் பூசி வந்தாலும்.. விழித்துவிட்ட தமிழனை இனி வீழ்த்திட முடியாது.. ஸ்டாலின் உறுதி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆயிரம் அரிதாரங்கள் பூசி வந்தாலும், விழித்துவிட்ட தமிழனை இனி வீழ்த்திட முடியாது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

காசி தமிழ் சங்கமம் உள்ளிட்ட தமிழர்களையும், தமிழ்நாட்டையும் முன்னிறுத்தி பாஜக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில் அவர் இதனைக் கூறியிருக்கிறார்.

நீதிக்கட்சி தொடங்கப்பட்ட நாளான இன்று அது குறித்து தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

3 தலைமுறைகளாக மின்சாரமின்றி தவித்த பழங்குடியின மக்கள்! ஸ்டாலின் போட்ட ஒரே உத்தரவில் கிடுகிடு மாற்றம்

English summary

Chief Minister Stalin has said that even if a thousand makeups are covered, the awakened Tamils cannot be defeated anymore.