சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு நான் என்றும் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன் -முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சிறுபான்மை சமுதாய மக்களுக்கு தாம் என்றும் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்தியாவிலேயே சிறுபான்மையினர் அச்சுறுதலின்றி வாழும் முன்னணி மாநிலம் தமிழகம் என அவர் பெருமிதம் தெரிவித்திருக்கிறார்.

நாளை தேசிய சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் தினத்தையொட்டி தாம் விடுத்துள்ள வாழ்த்தில் அவர் இதைக் கூறியுள்ளார். அது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

பாஜக அரசின் சிறுபான்மை விரோதம்.. 1-8ம் வகுப்புக்கான ஸ்காலர்ஷிப் நிறுத்தம் - நெல்லை முபாரக் எதிர்ப்பு

English summary

Chief Minister Stalin has said that he is indebted to the people of the minority community. Moreover, he proudly expressed that Tamil Nadu is the leading state in India where minorities live without any threat.