”குஜராத், கர்நாடகாவை பாருங்கள்” மின் கட்டணம் குறைவாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.. செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

சென்னை: குஜராத், கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டணங்கள் குறைவாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கமளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் மின்கட்டண உயர்வு நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதற்கு அதிமுக, பாஜக, அமமுக, பாமக, விசிக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த நிலையில் மின் கட்டண உயர்வு தொடர்பாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், தமிழக மின்சார வாரியத்தின் கடன் சுமை ரூ.1.59 லட்சம் கோடியாகும். ஆண்டுக்கு ரூ. 16,511 கோடி வட்டிக்கட்ட கூடிய சூழல் உள்ளது.

Minister Senthil Balaji has explained that electricity tariffs have been raised less in Tamil Nadu as compared to states like Gujarat and Karnataka.