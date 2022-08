ஏதும் மர்மம் இருக்கா? குரோர்பதில கேக்குற 20வது கேள்விய கேக்குறீங்களே! அசைந்து கொடுக்காத ஆறுமுகசாமி!

Chennai

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மர்மமான மரணம் அடைந்ததாக சொல்லப்பட்ட நிலையில், ஆணைய விசாரணையில் மர்மம் ஏதேனும் கண்டறிந்தீர்களா ? அப்படி ஏதும் மர்மம் உள்ளதா? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், கோன் பனேகா குரோர்பதியில் கேட்பது போல்

20ஆவது கேள்வி மாதிரி கேக்குறீங்க அதெல்லாம் அறிக்கையிலதான் சொல்ல முடியும் என விசாரணை ஆணைய தலைவர் ஆறுமுகசாமி கூறியுள்ளார்.

தமிழக முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில் திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை கிரீன்வேஸ் ஆலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் காரணமாக நீண்ட காலமாக மருத்துவமனையிலேயே தங்கி சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் சிகிச்சை பலன் இன்றி காலமானார். இதை அடுத்து சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது

ஜெயலலிதா மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டதில் எந்த குளறுபடியும் இல்லை: ஆறுமுகசாமி

While former Chief Minister Jayalalithaa was said to have died mysteriously, did you find any mystery in the commission inquiry? Is there such a mystery? Commission Chairman Arumugasamy has responded to the journalists' question