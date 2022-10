’பொன்னியின் செல்வன்’ பொய் சொல்லிட்டாங்க! மணிரத்னத்துக்கு வந்த சிக்கல்! வந்தியத்தேவனால் பறந்த புகார்!

Chennai

சென்னை : பிரபல இயக்குனர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படத்தில் வந்தியத்தேவன் கதாபாத்திரம் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், உண்மைக்கு புறம்பாகவும் வரலாற்றைத் திரித்தும் திரைப்படத்தில் கூறியுள்ளதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் வாசகர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான அமரர் கல்கி எழுதிய கற்பனை கலந்த வரலாற்று காவியம் பொன்னியின் செல்வன். ஐந்து பாகங்களாக சுமார் 4000 பக்கங்களுக்கு மேல் வெளிவந்த இந்த நாவல் தமிழ் வாசகர்கள் இடையே இன்று வரை மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது.

சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே இந்த நாவலை திரைப்படமாக எடுக்க வேண்டும் என பலரும் முயன்றனர். குறிப்பாக முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் இந்த படத்தை படமாக்க வேண்டும் என ஆர்வம் காட்டினார். ஆனால் பல காரணங்களால் அப்போது அது முடியாமல் போனது.

The incident which has caused a stir has been reported that Vandiyathevan's character has been wrongly portrayed in the movie 'Ponniyin Selvan' which has been released under the direction of famous director Mani Ratnam.