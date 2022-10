“ப்ரஸ் மீட்” வேணாம்.. மோடி வழியை பின்பற்றினால் அண்ணாமலைக்கு “நல்லது” - கலாய்த்த கே.எஸ்.அழகிரி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையால் பத்திரிகையாளர்களிடம் கண்ணியத்துடனும், சுயகட்டுப்பாடுடனும் நடந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் மோடியை போலவே பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திப்பதை தவிர்த்துக்கொள்வது அவரது எதிர்காலத்துக்கு நல்லது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்து உள்ளார்.

திமுக அரசு தாய்மொழிக்கு முடிவுரை எழுத முயற்சி செய்வதாக கூறி தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கடலூரில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜகவின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினர்.

English summary

Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri said that, "If Tamil Nadu BJP leader Annamalai is unable to behave with dignity and self-control towards the journalists, it is good for his future to avoid meeting journalists like Modi."