அண்ணாமலை வந்தாலே 50 கேமராக்கள் வெயிட்டிங்.. அந்த பொறாமைல பொங்குறாங்கப்பா.. காங். மீது பாஜக அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்கள் அழைத்தும் கூட பத்திரிகையாளர்கள் வராமல் புறக்கணிப்பதாலும், பாஜக மாநிலத் அண்ணாமலை அலுவலகத்தில் இருந்தாலே 50 கேமராக்கள் காத்திருப்பதையும் கண்டு ஏற்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக செல்வப்பெருந்தகை இப்படி புலம்புகிறாரா? என பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் வி.பி.துரைசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்னர் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தபோது செய்தியாளர்கள் அண்ணாமலையிடம் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை முன்வைத்தனர். உடனே அவர்களை அவமதிக்கும் வகையில் கோபமாகப் பேசினார் அண்ணாமலை.

செய்தியாளர்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் அண்ணாமலை பேசியது அரசியல் அரங்கில் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை அண்ணாமலையைக் கண்டித்தார்.

இந்நிலையில், செல்வப்பெருந்தகைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் விபி துரைசாமி அறிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அரசியல் செய்கிறேன் பேர்வழியென்று அநாகரீகமாக நடக்கிறார் அண்ணாமலை! செல்வப்பெருந்தகை கடும் கண்டனம்!

Is Selvaperunthagai lamenting like this because of the journalists ignoring congress party and 50 cameras waiting at the BJP office for Annamalai? : BJP State Vice President VP Duraisamy has questioned.