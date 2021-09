இந்துக்களுக்கு எல்லாம் இலவசமாவா கொடுக்குறீங்க.. பா.ஜ.க.வை ட்வீட் போட்டு கலாய்த்த எம்.பி ஜோதிமணி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கொரோனா ஏற்படுத்திய தாக்கத்தில் இருந்து மக்கள் இப்போதுதான் ஒரு வழியாக மீண்டு வரும் நிலையில், கடுமையான விலைவாசி உயர்வு மக்களை பாடாய்படுத்தி வருகிறது. ஏற்கனவே பல்வேறு மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை 100 ரூபாயை கடந்து செல்கிறது.

இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வரும் நிலையில், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை மேலும் ரூ 25 உயர்ந்து அதிர்ச்சியை கொடுக்கிறது. போதாக்குறைக்கு சுங்கச் சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது.

English summary

Congress MP jothimani has condemned the BJP for raising the price of cooking gas cylinders. The price of a cooking gas cylinder has risen further by Rs 25, giving a shock