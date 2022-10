”வாளும் இல்லை, படையும் இல்லை.. புலிகேசி வடிவேலு போல் காங்கிரஸ்” கட்சியினருக்கு கேஎஸ் அழகிரி அறிவுரை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 23ம் புலிகேசி போல் காங்கிரஸ் கட்சி பலவீனமாக இருப்பதாகவும், இனி கட்சியினர் கொள்கை அடிப்படையில் வாழ வேண்டும் என்று கேஎஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கேஎஸ் அழகிரியின் 71வது பிறந்தநாள் விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி மாபெரும் கேக் வெட்டி கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கேஎஸ் அழகிரி பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் மாலை அணிவித்தும், சால்வை போர்த்தியும் கேஎஸ் அழகிரிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து கேஎஸ் அழகிரி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

English summary

Tamilnadu Congress President KS Alagiri has said that the Congress party is as weak as the 23rd Pulikasi . He Said, So the party members should live on principles.