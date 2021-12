கே.பி.பார்க் : சேதாரமான குடியிருப்புகளை சரி செய்து தருகிறோம்... ஐகோர்ட்டில் கட்டுமான நிறுவனம் உறுதி

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை: சென்னை புளியந்தோப்பு கே.பி.பார்க் அடுக்குமாடி குடியிருப்பை தரமற்ற முறையில் கட்டியதாகக் கூறி, கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு அரசு அனுப்பிய நோட்டீசுக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சேதாரம் அடைந்த வீடுகளில் 93 சதவீதம் சரி செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும், மீதமுள்ள குடியிருப்புகளை விரைவில் சரி செய்து தருவதாகவும் கட்டுமான நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளித்தது.

இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம் மீதமுள்ள வீடுகளை சரி செய்வதற்காக கட்டுமான நிறுவனத்துக்கு அரசு அனுப்பிய நோட்டீசுக்கு தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.

விலை உயர்ந்த செல்போன் வாங்க... குழந்தையை கடத்திய மாணவர் கைது... சிசிடிவியில் சிக்கினார்

English summary

The Chennai High Court has stayed the notice sent by the government to a construction company alleging that the Puliyanthoppu KP Park apartment was built in a substandard manner. The construction company assured the court that 93 per cent of the damaged houses had been repaired and the remaining flats would be repaired soon.