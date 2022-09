நட்டா வந்த நேரம்.. நடுங்கும் தமிழகம்! ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக தலைவர்களின் வீடுகள் மீது தொடரும் அட்டாக்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

செங்கல்பட்டு: தாம்பரம் அருகே ஆர்.எஸ்.எஸ் பிரமுகர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த சிட்லப்பாக்கம் ராஜராஜேஸ்வரி தெருவில் வசித்து வருபவர் சீதாராமன். இவர் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் தாம்பரம் பகுதி சங்சாலக் மாவட்ட தலைவராக இருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் நள்ளிரவு வீட்டின் வெளியே பலத்த சத்தம் கேட்டதை அடுத்து சீதாராமன் வெளியே வந்து பார்த்து இருக்கிறார். அப்போது அங்கு பெட்ரொல் குண்டு வீசப்பட்டதை கண்டு அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

குட் நியூஸ்.. தாம்பரம் டூ செங்கல்பட்டு ரயில் வழித்தடத்தின் வேகம் அதிகரிப்பு.. இனி சர்ர்ன்னு போகலாம்!

English summary

The incident of petrol bomb hurling at the house of an RSS leader near Tambaram has created a stir in the area. Continuos attacks on RSS and BJP offices and leaders house cause stir in Tamilnadu