பதட்டத்தில் பெற்றோர்கள்! பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: தமிழகத்தில் அடுத்த மாதம் முதல், புதன் கிழமையில் தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்படும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் சென்று தடுப்பூசி போடப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றுப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், சுகாதாரத்துறை சார்பில், தொடர்ந்து தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மாநிலம் மழுவதும் வாரந்தோறும் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. தமிழகத்தில் இதுவரை 36 மெகா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட்டதில், தடுப்பூசி சேலுத்துவதற்கு தகுதியானவர்கள், தங்களது வீடு அருகேயுள்ள சிறப்பு முகாம்களுக்குச் சென்ற தடுப்பூசியை செலுத்தி வருகின்றனர்.

6 மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் - அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தகவல்!

English summary

Health Minister Ma. Subramanian has said that a Corona Vaccination camp will be held in Tamil Nadu on the first Wednesday of October.