வீரர்கள் உயிரோடு விளையாடலாமா? பிசிசிஐ எடுக்கும் பெரிய ரிஸ்க்.. மாட்டிய இளம் இந்திய வீரர்கள்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வரும் ஓமிக்ரான் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் முக்கியமான சிக்கலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள்.

உலகம் பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வரும் B.1.1.529 வகை கொரோனா வைரசுக்கு ஓமிக்ரான் கொரோனா என்று உலக சுகாதார மையம் பெயர் வைத்துள்ளது. இதுவரை 113 பேருக்கு உலகம் முழுக்க ஓமிக்ரான் பரவல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்னாபிரிக்க நாடுகளில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

அதோடு ஹாங்காங், இஸ்ரேல், யு.கே ஆகிய பல்வேறு நாடுகளிலும் ஓமிக்ரான் கொரோனா கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை, பயண கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

English summary

Coronavirus: BCCI has not pushed the panic button yet on B.1.1529 Omicron mutant as Team India may go for SA tour.