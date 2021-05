மொத்தமாக குவிந்த கூட்டம்.. தமிழகத்தில் கொரோனா ஸ்பைக் வருமா.. பீதி வேண்டாம்.. ஆறுதல் தகவல் இருக்கு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று முதல் காலவரையற்ற ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், நேற்றும், நேற்று முன்தினமும் கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதியதை, பார்த்து இருப்பீர்கள்.

அய்யய்யோ, இத்தனை கூட்டம் ஒன்றாகக் கூடினால் எத்தனை மடங்கு கொரோனா பரவல் வேகம் அதிகரிக்கும் என்று நீங்கள் அச்சப்பட்டு இருக்கக்கூடும்.

பின்ன என்ன.. அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதற்குதான் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது என்றால், பீடா கடைகள் முதல் சோடா கடைகள் வரை திறந்து வைத்திருந்தார்கள். இந்த இரண்டு நாட்களிலும் எவ்வளவு லாபம் பார்க்க முடியுமோ, அவ்வளவு பார்த்துவிடலாம் என்ற எண்ணம்தான் இதற்குக் காரணமாக இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது.

கொரோனா தடுப்பூசிகள்... மத்திய அரசால் தமிழகம் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது: டி.ஆர். பாலு குற்றச்சாட்டு

English summary

Corona cases may not spike in Tamilnadu due to the mad rush we were saw in the streets of Chennai and other cities on Sunday.