ஆபத்து.. ஓமிக்ரான் பரவலே இன்னும் முடியவில்லை.. அதற்குள் இன்னும் பல வேரியண்ட்டா? WHO எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: உலகம் முழுக்க ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் அதிகரிப்பதால் மிகப்பெரிய ஆபத்து ஒன்று காத்து இருப்பதாக உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

உலகம் கடந்த இரண்டரை வருடங்களில் கண்ட கொரோனா வகைகளில் மிக வேகமான வகையான ஓமிக்ரான் உருவெடுத்துள்ளது. ஆம் இது பெரிய அளவில் மரணங்களை ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும் எதிர்பார்க்காத வேகத்தில் பரவிக்கொண்டு இருக்கிறது.

இந்தியாவில் தினசரி கேஸ்கள் திடீரென 50 ஆயிரத்தை கடந்து உள்ளது. அமெரிக்காவில் தினசரி கேஸ்கள் 10 லட்சத்தை தொட்டுள்ளது. அதேபோல் உலகம் முழுக்க ஒரே நாளில் 30 லட்சம் கேஸ்கள் வரை நேற்று பதிவாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் கிடுகிடுவென அதிகரிப்பு- ஒரு நாள் பாதிப்பு 50,000-த்தை தாண்டியது

English summary

Coronavirus; New variant will emerge as the omicron cases increasing says WHO in its new report.