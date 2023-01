இப்படியே இருந்தால் ஆபத்து தான்..அடுத்துவரும் பெருந்தொற்றுக்கு தயாராகுங்க..ரெட் கிராஸ் பகீர்வார்னிங்!

இந்த நூற்றாண்டில் பருவ நிலை தொடர்பான பேரழிவுகளும் நோய்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து உள்ளது என்று செஞ்சிலுவை சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: உலகம் அடுத்து வரும் பெருந்தொற்று நோயை எதிர்கொள்ள எந்த வித தயார் நிலையும் இன்றி இருப்பதாக செஞ்சிலுவை சங்கம் எச்சரித்துள்ளது. மேலும் எதிர்காலத்தில் வரும் சுகாதார நெருக்கடி பருவநிலை தொடர்பான பேரழிவுகளுடன் மோதிக்கொள்ளும். அதாவது பருவ நிலை பாதிப்பும் தொற்றும் இணைந்தே வரக்கூடிய வாய்ப்பும் அதிகமாக உள்ளது என்று எச்சரித்துள்ளது.

சீனாவில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் எனும் பெருந்தொற்று நோய் உலகம் முழுவதும் அடுத்த சில மாதங்களில் வியாபித்தது.

இந்த வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உலக நாடுகள் கடுமையாக திணறின. நூற்றாண்டில் உலகம் கண்டிராத ஒரு பெரும் நோயாக இந்த வைரஸ் பரவியதால் கடுமையான பொருளாதார சந்திப்பு, உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டது.

English summary

The Red Cross has warned that the world is ill-prepared for the next pandemic. It also warns that future health crises will collide with climate-related disasters, meaning that climate-related impacts and infections are more likely to co-exist.