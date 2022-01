குட் நியூஸ்.. தமிழ்நாட்டில் தினமும் குறையும் கொரோனா தொற்று.. சென்னையில் எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 26,533 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 48 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு, நாள் குறைந்து வருகிறது.

உயிரிழப்பு தினமும் அதிகரித்து வந்த நிலையில் இன்று உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. சென்னையில் அதிகபட்சமாக 21 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Corona infection has been confirmed in 26,533 people in Tamil Nadu today. Another 48 people were killed in the corona. Corona infection in Tamil Nadu is decreasing day by day