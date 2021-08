கொரோனா நோயாளிகள்... தகவல் தெரிவிக்க தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு சென்னை மாநகராட்சி புது உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தனியார் மருத்துவமனைகளில் கோவிட் தொற்று பாதிப்பால் அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகள் மற்றும் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளால் அறிவுறுத்தப்படும் நபர்கள் குறித்த விவரங்களை தங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தினசரி 2000 பேர் வரை கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சில மாதங்களில் கொரோனா 3வது அலை பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் சென்னையில் கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில் கொரோனா தொற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையிலும், கொரோனா மூன்றாவது அலையை தடுக்கும் வகையிலும் பல்வேறு விதமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் விவரங்கள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளின் வாயிலாக வீடுகளில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் நோயாளிகளின் விவரங்களை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு தெரியப்படுத்தும் வகையில், தனியார் மருத்துவமனைகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் அரசு முதன்மைச் செயலாளரும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் இன்று மாநகராட்சி கட்டிட வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இது குறித்து மாநகராட்சி சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai corporation has said it wants to know the details of patients admitted to private hospitals due to Govt infection and persons advised by private hospitals to be isolated at home.