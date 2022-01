என்னங்க இது.. தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு இப்படி வேகமாக உயருது.. சென்னையும் மிக மோசம்.. உஷார் மக்களே

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,489 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் இருந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக தலைநகர் சென்னையில் தொடர்ந்து கொரோனா ஜெட் வேகத்தில் சென்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டவது அலை அதிவேகமாக குறைந்து வந்தது.

Corona infection has been confirmed in 1,489 people in Tamil Nadu today. Eight more died in the corona. The incidence of corona infection in Tamil Nadu has been increasing in the last few days. The corona jet continues to fly, especially in the capital Chennai