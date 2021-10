தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,127 பேருக்கு கொரோனா.. இந்த 2 மாவட்டங்களில் பாதிப்பு சதம்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,127 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. அதிக பாதிப்பில் இருந்து வந்த கோவையில் கொரோனா கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.

Corona infection has been confirmed in 1,127 people in Tamil Nadu today. Another 15 people died in the corona. The daily impact in Chennai and Coimbatore districts is over 100