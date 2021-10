தமிழ்நாட்டில் முடிவுக்கு வரும் கொரோனா.. தொடர்ந்து சரியும் கேஸ்கள்.. உயிரிழப்பும் குறைகிறது!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,140 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 17 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. அதிக பாதிப்பில் இருந்து வந்த கோவையில் கொரோனா கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.

English summary

Corona infection continues to decline in Tamil Nadu. The corona has come under control in Coimbatore, which has been hit hard. In Chennai, the corona continues to drop below 150