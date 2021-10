மக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழகத்தில் வேகமாக குறையும் கொரோனா கேஸ்கள்.. சென்னையும் ஆறுதல்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,152 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 19 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. தினசரி பாதிப்பில் தலைநகர் சென்னை தொடர்ந்து முதலிடம் பிடித்து வருகிறது.

English summary

Corona infection has been confirmed in 1,152 people in Tamil Nadu today. Another 19 people died in the corona.Corona infection continues to decline in Tamil Nadu. The capital Chennai continues to top the daily list