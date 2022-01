அதிகரிக்கும் கொரோனா.. பெற்றோர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அட்வைஸ்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக தொற்று மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,489 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தலைநகர் சென்னையிலும் கொரோனா பாதிப்பு அதிவேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் 682 பேருக்கு பாதிப்பு என்று கொரோனா இரட்டிப்பாகி வருகிறது. செங்கல்பட்டு, கோவை., திருவள்ளூர் மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் தொற்று அதிகமாக உள்ளது.

Tamilnadu Chief Minister MK Stalin has appealed to parents of children to be compulsorily vaccinated with 2 doses. He also said that parents must be vaccinated with 2 doses