தமிழ்நாட்டுக்கு பதில் தமிழகமா? வரலாறு தெரியுமா? ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை கடுமையாக தாக்கிய சிபிஐ(எம்)

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டை, தமிழகம் என்று சொல்வதே சரியாக இருக்கும் என ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசியதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை தமிழக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார். ஒற்றை இந்தியாவை உருவாக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் திட்டம் எடுபடவில்லையே என்ற ஆத்திரத்தில் ஆளுநரான ‛ரம்மி ரவி' பாஜக தலைவராகவும், ஆர்எஸ்எஸ் தொண்டராகவும் பேசி வருவதாகவும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளது. மேலும் தமிழ்நாடு என பெயர் வந்த வரலாற்றை கூறி அவர் விரிவாக பாடமெடுத்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தவர்களை ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பாராட்டினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசினார். அப்போது தமிழ்நாடு பற்றி பல்வேறு அம்சங்களை குறிப்பிட்டு பேசினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ரவி பேசியது பெரும் சர்ச்சைளை கிளப்பியது.

English summary

There has been strong opposition to Governor RN Ravi's statement that it would be correct to call Tamil Nadu and Tamil Nadu. K Balakrishnan, State Secretary of the Tamil Nadu Marxist Communist Party has severely criticized Governor RN Ravi. Rage that the RSS plan to create a united India has not been taken up, Governor Rammy Ravi has been severely criticized for speaking as a BJP leader and an RSS activist. He also gave a detailed lesson on the history of the name Tamilnadu.