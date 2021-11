ஆமை வேகம்... இயலாமையை மறைக்க ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை குறை கூறுகிறார்கள் - ஜெயக்குமார் தாக்கு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக அரசு ஆமை வேகத்தில் செயல்படுகிறது. மக்களின் குறைகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் காது கொடுத்து கேட்பதில்லை என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். தமிழக அரசின் இயலாமையை மறைக்க முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை குறை கூறுவதாகவும் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சென்னையில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு முழுவதும் பெய்த அதி கனமழையால் நகரமே வெள்ளத்தில் தத்தளித்தது. அதில் இருந்து தற்போது வரை மழை விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. இதனால் பெரும்பாலான இடத்தில் வெள்ளம் வடியாத நிலை உள்ளது. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டார். சென்னையில் வெள்ளம் வடியாத நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மாநகராட்சியை கண்டித்துள்ளது.

நான்காவது நாளாக இன்று ஆய்வு மேற்கொண்ட மு.க ஸ்டாலின், ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகளில் லஞ்சம், ஊழல் நடந்ததால் தியாகராய நகருக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 10 ஆண்டுகளாக அதிமுக ஆட்சியில் எதுவும் செய்ததால் இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அரைகுறையாக நடந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகளால் தான் இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றும் குற்றஞ்சாட்டினார்.

புயல் இல்லை... கடலூருக்கு அருகே காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையைக் கடக்கும் - பாலச்சந்திரன் தகவல்

English summary

The DMK government is operating at turtle speed. Former AIADMK minister Jayakumar has said that Chief Minister Stalin does not listen to the grievances of the people. Chief Minister to cover up the inability of the Tamil Nadu government. Jayakumar also accused Stalin of criticizing the Smart City project.