ஒரே போடு.. ஏன் பெட்ரோல் விலையை குறைக்கல.. ‛‛விஷயத்தை’’ கூறி மத்திய அரசை தாக்கிய ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛9 மாதங்களில் இல்லாத வகையில் ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் விலை 85 டாலராக குறைந்துள்ளது. இருப்பினும் பொதுமக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்காதது ஏன்''என காங்கிரஸ் கட்சியின் பொருளாதார நிபுணரான ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பி மத்திய அரசை தாக்கி உள்ளார்.

சர்வதேச சந்தை நிலவரத்துக்கு ஏற்ப பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை தினமும் நிர்ணயம் செய்கின்றன.

இந்நிலையில் தான் சமீபகாலமாக பெட்ரோல், டீசல் விலை கிடுகிடுவென உயர்வு ஒரு லிட்டரின் விலை ரூ.110யை தொட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

English summary

A barrel of crude oil fell to a 9-month low of $85. However, Congress Party economist Anand Srinivasan has attacked the central government by questioning why they are not providing relief to the public.