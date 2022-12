மரப்பாதை மட்டுமா? சென்னை மெட்ரோவுக்கும் கடும் சேதாரம்! மாண்டஸ் புயலால் 3.45 கோடி மதிப்பில் சேதம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மாண்டஸ் புயல், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் ரூ.3.45 கோடி மதிப்பில் சேதாரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்கக் கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடந்தது. மாண்டஸ் புயல் காரணமாக சென்னையில் பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தன.

மெட்ரோ ரெயில் நிலைய மேற்கூரைகள், வழிகாட்டி பலகைகள் சேதம் மற்றும் குழாய் உடைப்பு உள்ளிட்டவை ஏற்பட்டுள்ளன. சீரமைக்கும் பணிகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் மாண்டஸ் புயலால் ரூ. 3 கோடியே 45 லட்சம் அளவுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

It is reported that goods worth Rs.3 crore 45 lakhs of Chennai Metro Rail limited have been damaged due to cyclone Mandous. Damage to metro railway station roofs, signboards and broken pipes have also been reported.