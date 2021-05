டவ்தே புயலின் காரணமாக தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும்.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை :அரபிக் கடலில் உருவாகியிருக்கும் டவ்தே புயலின் காரணமாக தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என்றும் மற்ற மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அரபிக் கடலில் உருவாகியுள்ள 'டவ்தே' புயல் காரணமாக குஜராத் மற்றும் டையூ கடலோரப் பகுதிகளுக்கு உச்சக்கட்ட புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு மத்திய அரபிக் கடலில் லட்சத்தீவு பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அடுத்த 12 மணி நேரத்திற்குள் புயலாக மாறும் என்று நேற்று இரவு இந்திய வானிலை ஆய்வுமையம் கூறியிருந்தது. அதன்படி உருவான புயல் தற்போது வடமேற்கு திசையில் பயணித்து வருகிறது.

