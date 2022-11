கட்சி உள்ளேயே சுற்றிய "சூர்யா" ஆடியோ?.. அதிர்ந்த டெய்சி.. அண்ணாமலைக்கு தெரியும்! லீக் செய்தது யார்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பாஜகவின் திருச்சி சூர்யா சக நிர்வாகி டெய்சி சரணை கடுமையாக திட்டியதாக கூறப்படும் ஆடியோ பாஜக கட்சிக்கு உள்ளேயே வட்டமடித்துக்கொண்டு இருந்ததாக டெய்சி சரண் விமர்சனம் வைத்துள்ளார்.

பாஜகவில் மைனாரிட்டி நலப்பிரிவு தலைவராக இருக்கும் டெய்சி சரணை பாஜக ஓபிசி நலப்பிரிவு மாநில தலைவர் திருச்சி சூர்யா போன் செய்து மிரட்டியதாக ஆடியோ ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. இதில் பேசுவது சூர்யாதானா என்பது உறுதி செய்யப்படவில்லை.

இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உத்தரவிட்டு இருக்கிறார். 1 வாரத்திற்கு பாஜக நிகழ்ச்சிகள் எதிலும் கலந்து கொள்ள கூடாது என்று அண்ணாமலை திருச்சி சூர்யாவிற்கு உத்தரவிட்டு இருக்கிறார்.

English summary

Daisy wants to know that who did leak the alleged audio of Trichy Surya of BJP?