தீபாவளி.. போக்குவரத்துறை செய்த ஏற்பாடு..ஆம்னி பேருந்து பற்றி புகார் தர எண்கள் - முழு விபரம்

சென்னை: தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் செல்லும் பயணிகளிடம் ஆம்னி பேருந்துகள் கூடுதல் கட்டணத்தை வசூலித்தால் அதை பொதுமக்கள் புகார் செய்ய சில எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் 16,888 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் எனவும் சென்னையில் இருந்து மட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக 10,518 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் எனவும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளி பண்டிகை வருகிற 24ம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நாளில் பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல தயாராகி வருகின்றனர். சென்னையில் இருந்து தென்மாவட்ட மக்கள் லட்சக்கணக்கானோர் தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் செல்வார்கள்.

நகரங்களில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு செல்பவர்கள் கூட்ட நெரிசலின்றி பொதுமக்கள் பயணம் மேற்கொள்ள போக்குவரத்து துறை சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.

English summary

Deepavali special buses annonucement: Some numbers have been provided to the public to complain if omni buses charge extra fares to their hometown passengers for Deepavali. Transport Minister Sivasankar has said that 16,888 special buses will be operated throughout Tamil Nadu and a total of 10,518 special buses will be operated from Chennai alone.