வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்தாலும், சிந்திப்பதை நிறுத்தாதே.. அதுதான் மூலதனம் - அப்துல்கலாம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்தாலும், சிந்திப்பதை நிறுத்தாதே.. அதுதான் மூலதனம் என்று மறைந்த முன்னாள் குடியரசு தலைவர் டாக்டர் எபிஜெ அப்துல்கலாம் கூறியுள்ளார். மறைந்த முன்னாள் குடியரசு தலைவர் டாக்டர் எபிஜெ அப்துல்கலாமின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவரது நினைவு நாளில் மக்களுக்காகவும் இளம் தலைமுறையினருக்காகவும் அவர் கூறிச்சென்ற பொன் மொழிகளை நினைவு கூறுகிறோம்.

ஏவுகணை நாயகன் என அழைக்கப்படும் மறைந்த முன்னாள் குடியரசு தலைவர் எபிஜெ அப்துல் கலாம் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியின் போது மயங்கி விழுந்து மரணமடைந்தார். கலாம் மறைந்து இன்றுடன் ஆறாண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டன.

அவரது சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரம் அருகில் உள்ள பேய்க்கரும்பு எனும் இடத்தில் அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டு நினைவிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று 6ஆவது ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி அப்துல்கலாமின் நினைவிடம் வண்ணவிளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்துல்கலாம் அவர்களின் உறவினர்கள், மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மலர்கள் தூவி நினைவஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

Despite the ups and downs of life, do not stop thinking, That is the capital of the late former President Dr. ABJ Abdul kalam said. The 6th anniversary of the death of the late former President Dr. ABJ Abdul Kalam is being observed. On his Memorial Day we remember the golden tongues he uttered for the people and for the younger generation.