மகள் நிச்சயதார்த்தம் நின்றுபோனதால் எஸ்.எஸ்.ஐ விரக்தி.. உடனே பறந்த கடிதம்.. டிஜிபி போட்ட ஆர்டர்!

சென்னை : விடுமுறை நாளிலும், ட்யூட்டிக்கு அனுப்பியதால் மகளின் நிச்சயதார்த்தம் தடைபட்டுப் போனதாக வேதனையுடன் பேசிய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளருக்கு டி.ஜி.பி சைலேந்திரபாபு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் நிகழ்ந்த பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்களால், போலீசாரின் விடுமுறை ரத்து செய்யப்பட்டு, பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் எஸ்.எஸ்.ஐ சந்தானராஜுக்கு கோவையில் ட்யூட்டி போடப்பட்டதால், அவரது மகள் நிச்சயதார்த்தம் தடைபட்டது. இதுபற்றி, "போலீஸ் டிபார்ட்மென்டில் வேலை பார்த்து எந்த புண்ணியமும் இல்லை" என வேதனையுடன் பேசியிருந்தார் சந்தானராஜ்.

இந்நிலையில், அவருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள டிஜிபி சைலேந்திரபாபு, வரும் நாள்களில் தங்களது மகளின் நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சியை நடத்த ஏதுவாக போதுமான நாட்கள் விடுப்பு வழங்குமாறு எஸ்.பிக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு - தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் பாயும்- 250 பேரிடம் விசாரணை: டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

DGP Sylendrababu writes letter to Tiruppuvanam Special SI Santhanaraj, who expressed anguish that his daughter's engagement has been disrupted due to being sent on duty even on a holiday. DGP Sylendrababu also said that he has instructed SP to give him enough days leave to hold his daughter's engagement in the coming days.