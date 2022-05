தருமபுர ஆதினத்தை பல்லக்கில் தூக்கத் தடை..முதல்வர் நல்ல முடிவெடுப்பார் - சேகர்பாபு சொன்ன செய்தி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தருமபுரம் ஆதீன பட்டினப் பிரவேசம் குறித்து விரைவில் நல்ல முடிவு எட்டப்படும் என தமிழக சட்டசபையில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு விளக்கம் அளித்தார். 22ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் உள்ளதால் ஆதீனத்துடன் முதல்வர் பேசி விரைவில் நல்ல முடிவை அறிவிப்பார் என கூறினார்.

பல்லக்கில் தூக்க தடை விதிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் தருமபுரம் ஆதினத்துடன் பேசி முதல்வர் முடிவெடுப்பார் என கூறினார். சிலர் தாங்கள் செய்த தவறுக்காக பல்லக்கில் தூக்க தடை விதித்ததை அரசியலாக்க பார்க்கிறார்கள் என கூறினார்.

அம்மா என்றழைக்காத..5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தாயை சந்தித்த யோகி.. காலில் விழுந்து ஆசி பெற்று நெகிழ்ச்சி

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பாரம்பரியமாக நடைபெறும் பட்டினப்பிரவேச விழாவில் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் தூக்கிச்செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தருமபுரம் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் வைத்து மனிதர்கள் தூக்கி செல்வதற்கு திராவிட கழகம் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தது.

English summary

Minister PK Sekar babu explain Dharmapuram Aadeenam pattinapravesam: தருமபுரம் ஆதீனம் பட்டினப்பிரவேசம் அமைச்சர் சேகர்பாபு விளக்கம்) Minister PK Sekar babu explained in the Tamil Nadu Assembly that a good decision will be reached soon regarding the Dharmapuram Aadeenam pattinapravesam He said the Chief Minister would talk to Aadeenam and announce a good result soon as there is a deadline of 22nd 2022.