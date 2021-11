சென்னை மண்ணில் 'தல' தோனி கூறிய அந்த ஒற்றை வார்த்தை.. சி.எஸ்.கே பேன்ஸ் செம ஹேப்பி அண்ணாச்சி!

Chennai

சென்னை: சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 14-வது ஐ.பி.எல் போட்டியில் கேப்டன் தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி(சி.எஸ்.கே) கெத்தாக கோப்பையை கைப்பற்றியது. ஐ.பி.எல் அணிகளில் அதிக ரசிகர் பட்டாளம் கொண்ட சி.எஸ்.கே அணிக்கு பாராட்டு விழா நடத்த சென்னை அணி நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.

அதன்படி கோப்பையை கைப்பற்றிய சி.எஸ்.கே அணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் பாராட்டு விழா நடந்தது. இந்த பாராட்டு விழாவுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கினார்

English summary

Will Dhoni play for CSKA next year? CSK Captain Dhoni has confirmed this on Chennai soil as the question has arisen from various quarters