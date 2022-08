"கட்டிலுக்கு அடியில், நீ பத்தினியா".. வீடியோவில் சிரித்தபடியே தூக்கில் தொங்கிய பெண்.. குலுங்கிய குமரி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வீடியாகாலில், சிரித்து கொண்டே மனைவி தூக்கில் தொங்கிய சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி கன்னியாகுமரியில் இன்னும் அகலாமல் உள்ளது. இதுகுறித்து 2 நாட்களாகவே, அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளிவந்த நிலையில், போலீசார் தரப்பில், உண்மை காரணம் தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கொட்டாரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஞானபாக்கியபாய்.. 33 வயதாகிறது.. இவர் கொட்டாரம் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் தற்காலிகப் பணியாளராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இவரது கணவர் செந்தில்.. சிங்கப்பூரில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.. இவர்களுக்கு திருமணமாகி 8 வருடங்களாகின்றன.. காதல் திருமணம்.. உயிருக்கு உயிராக விரும்பித்தான் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

டிராலி சூட்கேசுக்குள் காதலன் சடலம்..அசால்டாக உருட்டிகொண்டு போன பெண்.. அதிர்ந்துபோன போலீசார்

English summary

did kannikumari woman slip off the chair and why did she took this sudden decision வீடியோகாலில் சிரித்தபடியே தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துள்ளார் இளம்பெண் ஒருவர்