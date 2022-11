நெருங்கி வந்த அமித்ஷா.. “ஏதாவது சொல்வாரா?” உற்று கவனித்த ஓபிஎஸ்.. ‘மகிழ்ச்சி’ - நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை வந்துள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்துப் பேச ஓ.பன்னீர்செல்வம் முயன்ற நிலையில், வெறும் சம்பிரதாய சந்திப்பாக கைகுலுக்கலோடு முடிவடைந்துள்ளது.

சென்னையில் நடைபெற்ற இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக வந்த அமித்ஷாவை சந்திக்க ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவருமே நேரம் கேட்டிருந்தனர். ஆனால், தனியாகச் சந்திக்க இருவருக்குமே நேரம் வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறப்பட்டது. அதேநேரம், அமித்ஷா பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் பங்கேற்றார்.

இதனால், அமித்ஷா - ஓபிஎஸ் சந்திப்பு நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மரியாதை நிமித்தமான கைகுலுக்கலோடு இந்தச் சந்திப்பு நிறைவடைந்தது. அமித்ஷா வேறு எதுவும் சொல்வாரா என ஓபிஎஸ் கவனித்தும், அங்கிருந்து நகர்ந்தார் அமித்ஷா. இதையடுத்து பாஜக அலுவலகமான கமலாலயத்திற்குக் கிளம்பினார் அமித்ஷா.

ஓபிஎஸ்ஸுடன் கைகுலுக்கல்.. எடப்பாடிக்கு நோ அட்மிஷன்.. 2024 லோக்சபா தேர்தல் வியூகத்தில் அமித்ஷா!

English summary

While O. Panneerselvam tried to meet and talk with Union Home Minister Amit Shah, who are in Chennai, the meeting ended with a mere handshake. Both of them shook hands out of respect and inquired about their well-being.