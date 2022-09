ஓபிஎஸ் கையில் 3+1 ஆப்ஷன்கள்.. டெல்லி கைவிட்டாலும்.. இருக்கு மெகா அஸ்திரம்.. ரிப்போர்ட் லீக் ஆகுமாம்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு வரும் வெள்ளிக்கிழமை உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வர இருப்பதால் அதிமுக மோதல் விவகாரம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

சட்ட ரீதியாக ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையம் என இரு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. உச்ச நீதிமன்றம் கைவிட்டாலும், தேர்தல் ஆணையத்தை பிடித்துவிட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்து வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

இதற்கு ஆதாரமாக ஓபிஎஸ் வைத்திருப்பது மூன்றாது வாய்ப்பான பாஜக மேலிடத்தை. பாஜக மேலிட ஆதரவு மட்டும் இருந்துவிட்டால், உச்ச நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையம் தனக்குச் சாதகமாகவே செயல்படும் என்பதில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார்.

எனினும், நான்காவதாக ஒரு பிடியையும் கையில் வைத்திருக்கிறாராம் ஓபிஎஸ். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக ஓபிஎஸ் வைத்திருக்கும் பிரம்மாஸ்திரம் அது என்கிறார்கள்.

AIADMK general committee case will be heard in Supreme Court on Friday, and the ADMK conflict has reached its climax. OPS is also keeping another important weapon even if the BJP is unable to help OPS in Court.