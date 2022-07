எடப்பாடியை ஓவர்டேக் செய்து.. இப்போ மூணு மடங்கு அதிகம்- ஏட்டிக்குப் போட்டியால் பன்னீருக்கு சறுக்கல்!?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் கட்சியில் இருந்து இதுவரை நீக்கியுள்ள 66 பேரில் பெரும்பாலானோர் முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

இவர்களை அத்தனை பேரையும் கட்சியில் இருந்து நீக்கி, தனக்கு எம்.எல்.ஏக்கள், மா.செக்கள் மத்தியில் ஆதரவு இல்லை என்பதை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டிருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னையும், தனது ஆதரவாளர்களையும் கட்சியை விட்டு தூக்கியதற்கு போட்டியாக, எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் 66 பேரை கட்சியில் இருந்து தூக்கியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அடுத்த லிஸ்ட்.. 44 பேரை அதிரடியாக தூக்கிய ஓபிஎஸ்.. மொத்தமா 66.. இத்தனை பேர் முன்னாள் அமைச்சர்கள்!

English summary

Most of the 66 people expelled by O Panneerselvam from the party are former ministers, MLAs and district secretaries. By removing all these people from the party, OPS has shown that it has no support among the executives.