மீட்டிங் அழைப்பு.. மீடியேட்டராக ‘தலை’.. லிஸ்ட்டை காட்டி தெறிக்க விட்ட கவர்னர்? எடப்பாடிக்கு செக்!

சென்னை : பாஜக மேலிட உத்தரவை ஏற்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, எடப்பாடி பழனிசாமியோடு, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை இணைக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

எடப்பாடி பழனிசாமி தனது சகாக்களோடு சென்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்தது அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. திமுக அரசு மீதான பல்வேறு புகார்களை தெரிவிப்பதற்காகவே ஆளுநரைச் சந்தித்ததாக கூறினார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஆனால், ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ்ஸை இணைத்து வைக்கும் அசைன்மெண்ட் டெல்லியில் இருந்து ஆளுநருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், ஆளுநரின் அழைப்பின் பேரிலேயே ஈபிஎஸ், அவரைச் சந்திக்கச் சென்றதாகவும் அதிமுக உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் வட்டாரத்தில் தகவல்கள் உலவி வருகின்றன.

English summary

There are reports that the BJP is actively trying to merge O.Panneerselvam with Edappadi Palaniswami, by using TN Governor RN Ravi. Information is circulating in AIADMK top circle that the assignment to merge OPS-EPS has been given to the Governor from Delhi and EPS went to meet him on the Governor's call.