தட்டி விடு.. தட்டி விடு.. சைலண்டாக கறார் காட்டிய உதயநிதி.. சீனியர்கள் சிபாரிசையே ஏற்கலையா? ஆஹா!

சென்னை : திமுக இளைஞரணியில் மாநில பொறுப்பைப் பெற சீனியர் அமைச்சர்கள் தொடங்கி பலரும் சிபாரிசு செய்தும் அவற்றை எல்லாம் நிராகரித்து, சிறப்பாகச் செயல்பட்ட இளைஞரணியின் மாவட்ட அமைப்பாளர்களையே மாநிலப் பொறுப்புக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின் என்கிறார்கள் அன்பக வட்டாரத்தினர்.

உதயநிதி ஸ்டாலினிடம், தங்கள் மகன்களுக்கு மாநில பதவிக்கு சிபாரிசு செய்த சீனியர் அமைச்சர்கள், இளைஞரணியில் பதவி பெற முயன்ற எம்.எல்.ஏக்கள் பற்றி திமுக வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

சீனியர் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள், எம்.பிக்கள் என யார் சிபாரிசையும் ஏற்காமல் தானே தனது அணியின் மாநில நிர்வாகிகளை செலக்ட் செய்துள்ளார் உதயநிதி ஸ்டாலின். இதில், உதயநிதியிடம் பரிந்துரை செய்த சீனியர்களுக்கு அதிர்ச்சியாம்.

இளைஞரணியின் மாநில துணைப் பொதுச்செயலாளர்களை அழைத்து வாழ்த்துத் தெரிவித்து, அவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவுரைகளையும் கூறியிருக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின். உயர்மட்டத் தலைவர்கள் பலரும், இந்தப் பதவிக்கு சிபாரிசு செய்தும் அதையெல்லாம் ஏற்காமல், நானே உங்களைப் பார்த்துப் பார்த்து தேர்வு செய்துள்ளேன் என அவர்களிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

போன வருஷம் மாதிரி இல்ல.. கோலாகல ஏற்பாடுகளுடன் திமுகவினர்! அன்பகத்தில் நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் உதயநிதி

English summary

DMK sources say that Many people including senior ministers, recommended Udhayanidhi Stalin to get state postings in DMK Youth wing, but he rejected all of them and brought the district organizers of Youth wing to the state posts.