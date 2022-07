கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓபிஎஸ்.. அதிமுகவின் புதிய பொருளாளரானார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவிலிருந்து ஓபிஎஸ் நீக்கப்பட்ட நிலையில் அவரது பொருளாளர் பதவிக்கு திண்டுக்கல் சீனிவாசனை இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நியமித்துள்ளார்.

AIADMK பொதுக்குழுக்கூட்டம் | ரத்தக்களறியான ராயப்பேட்டை | EPS VS OPS

அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டம் 9.15 மணிக்கு வானகரத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

வழிநெடுகிலும் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா , எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் படங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த பொதுக் குழுவில் அதிமுகவின் தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி எனறு குறிக்கும் பேனர்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தன.

அதிமுக பொதுக் குழு நடக்குமா? இன்று காலை 9 மணிக்கு வெளியாகிறது தீர்ப்பு!

English summary

Will OPS be removed from AIADMK Treasurer post? Then who will be the new Treasurer?