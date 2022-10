நான் சுத்திவளைச்சு பேச விரும்பல! திருமாவளவனிடம் நேரடியாகவே கேட்கிறேன்! நீங்கள் இந்துவா? விடாத பேரரசு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திருமாவளவனிடம் நேரடியாகவே கேட்கிறேன். நீங்கள் இந்துவா? இல்லை என்றால் கிறிஸ்தவரா? இல்லை எனக்கு எந்தமதமும் இல்லை நான் நாத்திகர் என்றால் அதையும் வெளிப்படையாகச் சொல்லுங்கள் என இயக்குனரும் பாஜக பிரமுகருமான பேரரசு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசுகையில் இந்து சமய அறநிலையத் துறையை சைவ சமய அறநிலையத் துறை என்றும், வைணவ சமய அறநிலையத் துறை என்றும் பிரித்திட வேண்டும் என பேசியிருந்தார்.

மேலும், இவ்விரு சமயங்களையும் இந்து சமயம் என்று ஆக்கியதன் மூலம் அவற்றின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் நீர்த்துப்போகின்றன. அதாவது, சிவனியம், மாலியம் ஆகியவற்றை வைதிக மத கோட்பாடான சனாதனம் விழுங்கிவிட்டு மேலாதிக்கம் செய்கிறது" என கூறியிருந்தார்.

English summary

'I will ask Thirumavalavan directly. Are you Hindu? If not Christian? No, I have no religion, if I am an atheist, say that openly’, director and BJP executive perarasu has issued a statement.