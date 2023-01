திருமாவளவன் கை சுத்தம்.. ஆனா வாழத்தெரியாதவர்.. ரொம்ப கஷ்டம்.. கையைப் பற்றிக்கொண்டு உருகிய பாரதிராஜா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "திருமாவளவன் தனக்கான வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளவில்லை என்பது எனக்கு வருத்தம். திருமணம் செய்தால் சுயநலமாகி விடுவோமோ என்ற எண்ணமாக இருக்கலாம். அரசியலில் நாணயத்தை காப்பது கஷ்டம். ஆனால் அவர் காப்பாற்றுகிறார்." என நெகிழ்ச்சியாகப் பாராட்டிப் பேசியுள்ளார் இயக்குநர் பாரதிராஜா.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பியின் 60வது பிறந்த நாள் மணிவிழாவாக கொண்டாடப்பட்டது. தமிழ்நாடு முற்போக்கு வழக்கறிஞர்கள் பேரவை முன்னெடுத்த இந்த விழாவில் இயக்குநர் பாரதிராஜா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசினார்.

அப்போது பேசிய பாரதிராஜா திருமாவளவனை வெகுவாகப் புகழ்ந்து பேசினார். "ஐ லைக் யூ திருமா! சிம்மக்குரலோன் சிவாஜி என்பார்கள். ஆனால் அதையும் தாண்டி கர்ஜிக்கும் பேச்சாளர் திருமாவளவன்." என உரையாற்றினார் பாரதிராஜா.

English summary

