பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரகத்தை மூடிவிட்டு ஆணையமாக மாற்றுவதா? - சீமான் கண்டனம்

சென்னை: பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரகத்தை மூடிவிட்டு அதை ஆணையமாக மாற்றும் தமிழக அரசின் முடிவு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று கல்வியாளர்கள் அச்சப்படுவது முழுக்க முழுக்க நியாயமானது என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் என்ற பதவி ரத்து செய்யப்படுவதாகவும், இனி அந்தப் பணிக்கான பொறுப்புகளை பள்ளிக்கல்வி ஆணையரே கையாள்வார் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. இந்த அறிவிப்புக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தனது அறிக்கையில், "பள்ளிக்கல்வித்துறையில் நீண்டகாலமாக நடைமுறையிலிருக்கும் பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் எனும் பதவியினை நிர்வாகச்சீர்திருத்தம் எனும் பெயரில் ரத்து செய்து ஆணையமாக மாற்ற முடிவெடுத்து, தமிழக அரசு செயல்படுவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது என்று கூறியுள்ளார்.

Seeman, the co-ordinator of the Naam Tamilar Party, said it was entirely reasonable for academics to fear that the Tamil Nadu government's decision to close the Directorate of School Education and turn it into a commission would have negative consequences.