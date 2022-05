கீழ உக்காருங்க! குறவர் பெண்கள் மீண்டும் அவமதிப்பு! சர்ச்சையில் மாமல்லபுரம் தலசயனப் பெருமாள் கோவில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

செங்கல்பட்டு : செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் தலசயனப் பெருமாள் கோயிலில் அன்னதானம் வழங்குவதில் நரிக்குறவ பெண்களிடம் மீண்டும் பாகுபாடு காட்டப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், அதனை திருப்போரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கண்டித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக குறவர் இன மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்த போதும் அரசு சார்பில் அவர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் மாமல்லபுரம் அருகே பூஞ்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருளர் மற்றும் குறவர் இன மக்கள் அங்குள்ள கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எனவும் அவர்கள் கோயில் நடைபெறும் அன்னதானத்திற்கு சாப்பிட கூட அனுமதிக்கப்பட வில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

It has been reported that the Thiruporur mla balaji has condemned the complaint that discrimination is being shown to the narikuruavar women in giving alms at the Mamallapuram Thalasayana Perumal temple in Chengalpattu district.