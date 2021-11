டிடிசிபி அனுமதி.. தீர்ந்தது பிரச்சனை.. புதிய உத்தரவால் சிக்கல் இனி வராது

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையை தவிர்த்து தமிழகத்தில் மற்ற பகுதிகளில் டிடிசிபி மூலம் கட்டிடங்களுக்கான திட்ட அனுமதி பெற மாவட்ட வாரியாக எல்லை வரையறை செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் சென்னையை தவிர்த்து மற்ற பகுதிகளில் கட்டுமான திட்ட அனுமதி, பணி நிறைவு சான்றிதழ் டிடிசிபி மூலம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. டிடிசிபி அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே நிலங்களை மனைப்பிரிவு ஆக மாற்றி விற்பனை செய்ய முடியும்.

டி டி சி பி அனுமதி கொடுத்த நிலங்களைத்தான் வீட்டு மனைகளாக பத்திரம் பதிவு செய்ய சர்பதிவாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Government of Tamil Nadu has ordered to demarcate the sub registrar office border in district wise to obtain planning permission for buildings through DTCP in other parts of Tamil Nadu except Chennai.