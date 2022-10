நெருங்கும் தீபாவளி பண்டிகை! பிரபல இனிப்பு கடைகளுக்கு டஃப் கொடுக்கும் ஆவின்! விலை பட்டியல் தெரியுமா?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தீபாவாளி பண்டிகை நெருங்கி வருவதால் தமிழகம் முழுவதும் இப்போதே இனிப்புக் கடைகளில் ஆர்டர்கள் பெறப்பட்டு வியாபாரம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

ஆவின் இனிப்புகள் பற்றியும் அதன் விலை பட்டியல் குறித்தும் நாம் ஏற்கனவே ஒன் இந்தியா தமிழில் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பே செய்தி வெளியிட்டுள்ள போதும், காலத்தின் தேவை கருதி அது தொடர்பான விவரத்தை மீண்டும் இப்போது பதிவு செய்யுமாறு வாசகர்கள் தரப்பிலிருந்து கோரிக்கை வந்தது.

இதனால் ஆவினில் விற்பனை செய்யப்படும் இனிப்புகள் மற்றும் அதன் விலை பட்டியல் விவரத்தை மீண்டும் ஒருமுறை தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம்.

