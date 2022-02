மக்கள் யாருக்கும் விருப்பமில்லை...வெறுப்பின் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் - விளாசிய பிரேமலதா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஏன் இன்று வாக்குப்பதிவு சதவீதம் குறைந்துள்ளது தெரியுமா? மக்களுக்கே இந்த ஜனநாயக தேர்தலின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்பதே காரணம் என்று தேமுதிகவின் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார். ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்து ஏமாற்றி ஆட்சிக்கு வந்துவிடுகின்றனர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகளில் 12,500-க்கும் மேற்பட்ட வார்டுகள் உள்ளன. இந்த வார்டுகளுக்கான கவுன்சிலர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது. காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

சென்னை போன்ற பெரிய மாநகராட்சிகளில் வாக்குப்பதிவில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. மந்தமான நிலையில் வாக்குகள் பதிவாகி வருகின்றன. காலை 7 மணி தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணிவரை நடைபெறும். இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ளன. குறைவான அளவு வாக்காளர்களே வந்து வாக்களித்து வருகின்றனர்.

