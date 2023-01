Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் இளைஞரணியைச் சேர்ந்த 2 நிர்வாகிகள், பெண் காவலரிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறியது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்த நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட 2 இளைஞர்களையும் கட்சியில் இருந்து நீக்கி திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட பெண் காவலரிடம் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட திமுகவினரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி, அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தினர்.

இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட இருவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், இருவரும் கூட்ட நெரிசலில் தங்களது கை பெண் போலீஸ் மீது தவறுதலாக பட்டிருக்கலாம் என்றும், தங்களுக்கு அதுபோன்ற நோக்கம் எதுவும் இல்லை எனவும் தெரிவித்தனர். பெண் காவலரிடம் அவர்கள் மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதிக் கொடுத்தனர்.

அந்த பெண் காவலரும் தான் கொடுத்த புகார் மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்க தேவையில்லை என எழுதிக் கொடுத்ததை அடுத்து பிரச்சனை சுமூகமாக தீர்த்துவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அந்த இருவர் மீதும் கட்சி ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சொத்தில் சம உரிமை, விதவை மறுமணம்! - திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் நலனுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்கள் என்ன?

English summary

DMK General Secretary Durai Murugan has ordered the suspension of the two youths involved from the party after a controversy broke out over the sexual abuse of a female police by 2 cadres at the DMK meeting.